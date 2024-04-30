內政部都委會今天通過「擬定高速鐵路屏東車站特定區計畫案」，將以高鐵車站專用區為中心，規劃商業、住宅及產業專用區，並結合周邊道路及人行空間進行整體規劃與發展，形塑屏東智慧新都心。區段徵收範圍面積內也將劃設逾3％的社會福利設施用地，預計可提供逾800戶社會住宅，以因應屏東高鐵未來周邊整體發展及居住需求。

內政部都委會今天審議通過的計畫案，整合國科會、經濟部、交通部及屏東縣政府等多項重大建設，以高鐵車站專用區為中心，規劃商業、住宅及產業專用區，並導入大眾運輸導向發展（TOD）結合高鐵與台鐵之軌道建設、周邊道路及人行空間進行整體規劃與發展。

國土管理署表示，新訂「屏東高鐵特定區」計畫整合中央及地方發展需求，讓國家資源可以發揮最大效益。計畫範圍包括國科會南部科學園區、經濟部科技產業園區擴區及屏東縣運動休閒園區等，經由交通部所推動的高鐵南延屏東建設計劃讓便捷交通能與產業聚落相互銜接與開發，預計未來將可提供103公頃的產業用地，帶動高鐵周邊活絡發展。

因應計畫區內各園區就業人口所衍生的居住需求，國土署指出，該計畫已預先規劃3處約4.86公頃的社會福利設施用地，占區段徵收範圍3.27％，預計可提供逾800戶社會住宅，充實屏東縣社會住宅的存量及完善各項福利設施，建構機能友善、全齡服務的生活環境。同時符合國內擬定114年至121年住宅政策一般縣市在辦理區段徵收應留設3％土地供社會住宅使用的新目標。

國土署表示，未來屏東縣對外可透過高鐵南延建設，實質縮短與北、中縣市的交通距離，完成西部一日生活圈的串聯，並擴大南部半導體「S廊帶」發展效益；對內則是可透過臺鐵及道路系統連結屏東市既有生活圈，提升轄內產業、經濟發展優勢及生活機能。

國土署認為，該案能有效促進區域發展、產業轉型，並整合交通運輸、民生及社會福利設施用地與基礎公共設施等多元需求，後續推展成效，也可作為其它縣市擬定都市計畫的參考。