永豐金證券今年Q1複委託成交量達新台幣3,160.49億元，市佔率17.8％，躍居市場龍頭寶座，1月、3月單月成交量均突破千億元，不僅寫下複委託市場有史以來的新高紀錄，且是第一家複委託單月交易量破千億的券商；零售業務（包含非專業投資人及專業投資人部位）表現一如過往的出色，零售成交量達1,852.52億台幣，市佔率23.9%，遙遙領先同業穩居複委託零售業務第一。

永豐金證券指出，國人投資海外市場正快速加溫，股債連袂成長，吸引新血加入，第一季全市場複委託新增戶數36.5萬戶，較2023年第一季成長53%。整體複委託交易量達1.77兆台幣，其中股市交易集中在美股，交易量年成長76%，占比維持在7成；過去相對冷門的日股，在巴菲特持續加碼以及股市創歷史新高帶動下，2024年第一季的交易量也擴大至790億台幣。固定收益創下68%年增幅度，顯示聯準會正式結束升息循環後，投資人資金也流入固定收益市場卡位，除了領取利息外，也在等待美國貨幣政策的反轉所帶來的資本利得。

永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，美股創歷史新高後，近期地緣政治情勢升溫，市場對戰爭風險的擔憂使得風險偏好降低，通膨進展緩慢且美國經濟依然強勁，預期降息時間點再延後，讓股市近期出現較明顯的回檔，但從基本面來看，強勁的美國經濟就是股市多頭最大的靠山，去年11月到今年3月S&P500指數月線連五紅，回顧歷史在1950~2022年期間，共發生過十一次類似情況，這十一次從4月統計到年底全數收漲，從過去經驗來看，現在的修正反而提供一個股市介入點。

陳泓睿表示，延後降息代表著殖利率會維持在高檔更長一段時間，提供偏好債券的投資人更充裕的布局時間，順應利差倒掛，債券布局可分成兩個方向，以較短年期債券鎖定較高殖利率且波動較低，長期債券則先鎖定長期的債券報酬，進可攻退可守。