金門地區今(30)日上午11時19分左右，一名30多歲張姓女子駕駛白色自用小客車，沿金湖鎮瓊徑路由小徑圓環往成功方向行駛，行至經武路口欲左轉時，不慎與對向直行之30多歲薛姓女騎士發生碰撞，致薛女當場噴飛倒臥於大雨當中。適逢3名軍人駕車經過該處，見狀立即下車協助撑傘、照顧傷者，並協助引導往來車輛，超級暖心。

所幸薛女僅手腳擦挫傷送衛福部金門醫院就醫，另張女則未受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於肇事責任目前仍由警方釐清當中。

車禍發生時正下著大雨，適逢3名軍人駕車經過該處，見狀立即下車協助撑傘、照顧傷者，並協助引導往來車輛，超級暖心。(圖／警方提供)

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，車輛行經交岔路口應減速慢行，並依路權劃分順序，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行。

另外，進入路口應做好「速度管理」、並做好「減速」、「停」、「讓」之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照「道路交通管理處罰條例」第45條，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。