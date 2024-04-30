滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，由於美國的經濟強勁、通膨尚未完全降溫，加上俄烏戰爭和中東衝突等地緣政治問題，導致美元強勢，亞洲貨幣和歐元都相對疲弱，尤其是日本的貨幣政策較寬鬆，雖然市場預期今年日本將會再升息，但升息速度及幅度不快，促使日圓進一步貶值，也同步影響其他亞洲貨幣如韓元。

何偉華指出，對於日本來說，日圓貶值有利於鬆綁通貨緊縮，不過美國、日本及韓國政府也在關注貨幣市場的發展，可能在考慮進場干預的時機，倘若要進一步阻止日圓、韓元貶值，勢必得由美國和日本、美國和韓國等兩國雙雙聯合出手比較看得到成效，畢竟匯率是攸關兩國之間的事。

至於貨幣貶值對於亞洲國家出口的影響，何偉華認為，日圓貶值對出口是一定有影響，但是亞洲各國的供應鏈還是有差別，東北亞較多科技相關的出口商品，東南亞和印度則是工業用品和礦產品，整體來說對於大陸的影響比較大，畢竟大陸的出口量是全世界最大的，但只要人民幣兌美元的匯率穩定，加上接下來美國通膨逐漸放緩，就不用太擔憂亞洲貨幣競貶的壓力。