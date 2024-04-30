一名就讀北部某知名國立大學的女大生，本月20日深夜前往警局，控訴教授多次以指導論文為名，不僅對她傳送鹹濕訊息進行騷擾，甚至被拉進小房間性侵得逞。新北市警方傳喚教授並未到案；檢警今（30）日上午10時將該名教授帶往地檢署接受調查，教授表示，「相信司法會還我清白」，複訊後檢方諭知5萬元交保。

女大生的友人25日透過網路社群「Dcard」發文指稱，該名教授擔任學生的指導老師，但教授卻語帶威脅，要求女大生到學校研究室。迫於論文和必修課壓力，女大生僅能無奈答應，未料教授卻將女學生強拉進研究室裡的小房間，最終性侵得逞，甚至要求她刪除對話紀錄。

友人貼出報案證明單，進一步表示女大生為此身心受創，一度有輕生念頭，已無法繼續正常到校上課，並於本月20日晚間11時許前往轄區警局報案提告。

教授在臉書上貼文表示「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」。檢方今（30）日傳喚教授到案說明，他面對記者提問，表示「司法會還我清白」，複訊後諭知5萬元交保，至於詳細案情，仍待進一步釐清。

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