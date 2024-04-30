流感已經降溫，上周卻仍新增32例流感重症，5例死亡，其中一名年僅10歲，疾管署公布，上周國內一名住在南部的10餘歲男童，未曾接種流感疫苗， 也沒有潛在疾病，四月下旬開始出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、胡言亂語，沒想到住院第二天就死亡，發病到死亡約三天，死因為流感併發急性壞血性腦病變。另外，由於新冠疫情已趨緩，疾管署五月初將開專家會議，討論口罩全面解禁，包括醫院、長照機構都不用配戴等，有結果就會說明。

疾管署發言人曾淑慧表示，國內流感疫情已經降溫，健保門急診就診人次約8萬7千多人，較前一周略為下降，已經過了高原期，不過上周仍新增32例重症，5例死亡個案，因此提醒符合公費對象者，目前尚餘1萬7千多劑疫苗可接種。

疾管署防疫醫師林詠青表示，5名死亡個案，其中一名年紀最小個案為南部十多歲男童，未曾接種疫苗，沒有潛在疾病，今年四月下旬發燒、喉嚨痛，兩天後症狀持續，並出現肌肉酸痛、嘔吐，以及胡言亂語意識不清狀況，急診就醫確認感染A型流感，且肝腎功能異常、出現肺炎，研判是流感併發急性壞死性腦病變，在加護病房給予降腦壓、抗病毒藥物，仍發生嚴重休克，併發心肌炎，住院第二天過世，從發病到死亡約3~4天。

另外，國內COVID-19疫情上周新增185例本土中重症確定病例，累積併發症中65歲以上長者占79％；另上週新增15例死亡病例，較前一週新增31例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90％。

其中一名重症個案年紀僅一歲多，為住在南部的男童，有神經系統先天性疾病，未曾接種過新冠肺炎疫苗，四月下旬出現發燒吐奶症狀 ，隔天沒有改善，且食慾下降、意識不清，急診就醫新冠快篩陽性，收治加護給予藥物治療，電腦斷層顯示腦炎，住院三天意識清醒 目前仍在加護病房持續用藥治療中。