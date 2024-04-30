64歲綜藝大哥胡瓜常提攜後輩，近期卻傳出和「照顧名單」中小44歲的樂天女孩熊霓過從甚密，今(30日)週刊又爆女星宋羽葤也在名單內。而胡瓜近年最有名的子弟兵就是瑪莉亞（葉欣眉），先前她上節目侃侃而談被瓜哥邀請當助理的過程，她逐漸變成藝人後，胡瓜就要求她別再當他助理，全心經營當藝人，對外他也不會介紹葉欣眉是什麼「助理主持人」，統一都說是「搭檔」，讓她相當感動。

葉欣眉先前上《命運好好玩》分享過去感覺人生中的貴人很多，但是如何分辨什麼才是真正需要的貴人更重要，她舉例若今天出現一位老闆說要砸錢幫她出唱片，她不會接受，因為她不會唱歌，認為這類貴人只是讓她多了一點人情上的壓力，而她這輩子事業上最好的貴人就是瓜哥。

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葉欣眉說自己20多歲的時候為了當通告藝人在彰化老家和台北之間往來，她從未跟胡瓜提過，反倒是瓜哥自己注意到她每次錄影完都要急忙趕去搭客運，才知道她每次都要花很長時間通勤，過了一陣子後，胡瓜主動問葉欣眉如果需要工作的話，可以考慮來當他的助理，但其實瓜哥當時已經有助理，為了讓葉欣眉生活不會太辛苦，便聘用她當「助理的助理」。

之後，葉欣眉的工作逐漸上軌道，胡瓜便再次找她懇談，表示他並不是小氣，但希望葉欣眉「妳不要再當我的助理」，因為當助理會跟當藝人身分衝突，「這樣人家也會永遠不會把你當作是一個『咖』」，這番話讓葉欣眉相當感動。而去年胡瓜和葉欣眉一起主持《歡樂智多星》，因頻道政策異動節目收攤，胡瓜在最後一集流下男兒淚，表示很可惜沒帶著葉欣眉一起獲得金鐘獎，並稱讚：「她是我最好的一個搭檔！」讓葉欣眉聽了後感動噴淚，直說：「13年對我來說真的很久，這是一份很深刻的感情！」