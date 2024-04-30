在台中開業16年的頂級燒肉店「紅巢燒肉工房」，昨天無預警宣布即將熄燈，營業到5月26日，消息曝光後一票老饕錯愕又不捨，有網友感嘆「心中第一名的燒肉店，以後吃不到了。」

紅巢燒肉工房2008年開業至今已16個年頭，店家提供日本A5和牛、西班牙伊比利豚梅花、美國活波士頓龍蝦等多樣高級食材，在Google評論擁有4.5顆星好評，沒想到卻傳出即將收攤的消息。

紅巢燒肉工房臉書粉專昨發文表示將在5月26謝幕，2008年迄今在這段旅程中，感到無比幸運能夠與每一位顧客相遇、交流與分享，度過許多難忘與溫暖的時光。

店家表示，雖然即將謝幕，但相信這並非結束，而是一個新的開始，期待未來能再次相聚，共同繼續創造更多美好回憶，「最後的這些日子裡，我們依舊會等待每個人的來訪並譜出最完美的紀念終章。」

消息曝光後，一票老饕直呼不捨，「心目中CP值最高的餐廳，謝謝你的一路陪伴，希望很快能再見面」、「心中最棒的燒肉店，以後吃不到了，好難過。」