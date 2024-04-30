韓韶禧因先前緋聞引發一連串爭議後，形象重創，而她過往的言論也被翻出。其中她曾在節目中提到，自己曾錄取過法國大學一事被質疑有問題，隨後有網友公開韓韶禧的私訊內容，當中提及「綜藝中的故事被編輯後誤導」再掀兩派討論。

韓韶禧曾在《羅英錫的哄哄鬧鬧》中提到曾錄取法國的大學，但因為經濟狀況沒能前往一事，被發現有問題，因為若要取得法國學校資格，須通過法語檢定考試及出示大學證書相關文件，但光是證書這點她就沒有達到。

影片嵌入自채널십오야 YT

隨後，有一名網友曬出韓韶禧私訊截圖，文中她解釋，自己從一開始就放棄在韓國讀大學，但沒有衡量到自身能力，一心只想到中央聖馬丁藝術與設計學院或帕森設計學院，直到得知學費一年需好幾億韓幣後，才將志願改成法國美術學院，但又因當時申請的不是南韓當地學校，所以不能申請貸款。「在綜藝節目中被剪輯出的部分和遭誤解的部分是，存摺裡需要有2、3000萬元，我沒辦法去那裡生活，連基本房租和生活費都不夠」。

有網友曬出韓韶禧私訊截圖。（圖／翻攝自南韓論壇Pann）

然而，截圖曝光後，有部分網友認為，是製作人羅PD(羅英錫)的剪輯，讓韓韶禧被誤會，但另一派覺得，節目組並沒有問題「她自己講出口的話為什麼要怪羅英錫？說什麼剪輯導致的」；對此，韓韶禧經紀公司出面回應：「詳細內容屬於個人隱私，無法告知各位，但韓韶禧在節目中親自說出口的內容都是事實」。