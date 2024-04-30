台北大巨蛋到底何時能開演唱會，一直是民眾關注的焦點，但日前卻傳出遠雄集團打算將大巨蛋演唱會抽成改為「無上限」，引發爭議，不少人認為費用會轉嫁到票價上。對此，天團五月天成員阿信開第一槍表示：「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的！」，令不少粉絲感到驚訝表示：「是在暗示什麼嗎？」

阿信今（30）日也在IG上發長文表示：「將近十年，沒有在台北市內舉辦過大巡演，每次都讓大家舟車勞頓往桃園跑，心裡的確為大家心疼」他表示雖然北流、小巨蛋都是很棒的場地，但是很可惜依舊無法完整呈現目前的演唱會規模。

阿信感慨地說：「與運動員一樣，一個歌手的青春及其有限，十年前的我們總期盼，台中有洲際棒球場、高雄有世運主場館，但是台北我們始終在等，光陰過去 白髮悟然，我們還在等」。他談到北京鳥巢、上海八萬人的演出，新加坡、香港、杭州、深圳...等地蓋起一座一座更大更大更完備奪目的體育場，「我們也都在這一切改變中唱著，或期待著」。

話鋒一轉，阿信表示：「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的，如果租金能夠回饋在市民身上，使用者付費、擁有者受惠，讓市民成為最大受益者這是最好的了。安全方面他表示：「我相信一座那麼多眼睛在監督的大巨蛋，終究能找出完美的解決之道」。

阿信表示自己是台北出身、台北長大，他相信總有一天，他們能為台北人辦一場能記得一輩子的演唱會，並向粉絲喊話：「愛你們，我們約在近未來的台北見！」，粉絲也留言表示：「期待在台北相見」、「願意等」、「是在暗示什麼嗎？」

事實上，日前北市議長戴錫欽為了大巨蛋啟用規劃相關議題，和相關娛樂業者開「台北大巨蛋」相關公聽會。業者反應大巨蛋場租和票房抽成太高，傳遠雄集團打算將非體育賽事，單場票房抽成從原定735萬上限，改為「無上限」，這給主辦方造成很大困擾和負擔，認為這樣的要求，最後會變成是消費者和主辦要買單，加上確切開放檔期也未知，因為有很多不確定因素，現階段依舊會以高雄場地當作首選。