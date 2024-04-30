台北市議會工務委員會30日上午，針對京華城容積獎勵案要求都發局、政風處及都更處專案報告。不過藍綠白三黨議員對於專案報告內容皆不滿。除了批評政風處並未清楚說明調查進度外，都發局的報告內容都僅是「大紀事」並無說明案情進展，最後也要求都發局，若調查結果出爐後，京華城容積獎勵案若涉有不法，應撤銷建照，過多的容積獎勵也應以代金的方式繳回給北市府。

都發局、都更處與政風處等單位，30日上午進入議會工務委員會，針對京華城容積獎勵爭議專案報告。不過對於報告內容，三黨議員都不滿意，民眾黨議員林珍羽指出，早已訂定專案報告的題目為「京華城容積弊案究責進度」，但政風處的報告內容卻只有「資料繁多，我們還在調查當中」，關鍵問題卻都未整理出結果，「按照公開透明的原則，為何還有資料繁瑣的問題存在？」

民進黨議員顏若芳也指出，報告主題為「京華城容積弊案究責進度」，原以為都發局與政風處真的有調查進度，結果內容全是舊的，且多數都是台北市長蔣萬安曾經的說法，通篇報告都是現階段能在網路上找到的內容，只能說是「大統整」，「進度在哪裡？咎責在哪裡？」顏若芳批評，如果只是報告過程，報告題目就不要寫「咎責、進度」。

社民黨議員苗博雅則表示，監察院針對京華城容積獎勵一案提出糾正，市府沒有人認為有問題；但針對前市府當時做出的決議，現任市府也覺得沒有問題，「所以現在變成薛丁格的糾正了嗎？」苗博雅指出，京華城能獲得的容積獎勵，全都是量身定做的特殊規則，「現在還說市府霸凌它？根本是騎在市府頭上。」

工務委員會召委、國民黨議員詹為元指出，當初前市長郝龍斌時期，堅持京華城的容積獎勵僅只有392％，而在時任監察委員堅持容積獎勵為560％的情況下，柯文哲市府開放容積獎勵；而現階段監察院認為京華城容積獎勵不合理，是否還有追回的手段？還是因為建築執照已經發出，所以就拿集團沒皮條？讓他們能夠大肆刊登廣告也不怕？

對此都發局長王玉芬則表示，若查有不法，未來可以依法取消京華城的建築執照；而若京華城已經建設完成，也可以要求集團業者以容積代金的方式繳回給台北市政府，或者提供新建物部分空間給市府使用。

都發局補充說明，有關京華城歷次都市計畫公告案，市府均循都市計畫相關法定程序辦理，至歷次都市計畫案經京華城認有損害其權益部分，該公司亦已提起行政救濟程序，台北市政府將尊重行政救濟相關審理並依判決結果辦理。