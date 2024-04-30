桃園市今天又傳大停電，影響八德區、大溪區共5094戶停電。今天中午2時停電，桃園、八德介壽路一帶有2997戶受到影響，經1分鐘轉供後，仍有411戶停電，台電仍在搶修中，預計5點恢復供電。另外松樹變電所饋線跳脫事故仍有828戶停電中，目前仍在搶修。

因廣興二次變電所EI29饋線（LCO）電驛動作跳脫事故，八德區大義街、介壽路、介壽路一段、自強街、忠勇二街、忠勇西街、忠勇街、東勇二路、青溪一街、瑞泰街、義勇街、福豐南街一帶，桃園區介壽路一帶，有2997戶受到影響，2點01分即轉供復電2586戶並派員現場搶修，2時42全線復電。

另外，下午2時06分因松樹變電所饋線跳脫事故，影響桃園市八德區大火房街、大車路、中山路、竹圍里、興仁里一帶，以及大溪區仁善里、南興里一帶停電2097戶，已轉供後復電1504戶，目前尚停828戶，工作人員目前仍在搶修中。