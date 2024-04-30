2022年整體收支結餘最多的醫院，林口長庚連續7年居冠，結餘高達93.93億。（圖取自健保署官網）

健保署今公布醫院財報，2022年整體收支結餘最多的醫院，林口長庚連續7年居冠，結餘高達93.93億，其次為高雄長庚、中國附醫。若單看醫務收入，則是中國附醫最賺錢，醫務結餘25.55億元。單看非醫務收入，則是林口長庚居首，非醫務結餘90.84億元。

前10大最賺錢醫院，分別是林口長庚（93.93億）、高雄長庚（71.91億）、中國附醫（30.62億）、基隆長庚（26.59億）、桃園長庚(22.34億)、成大醫院（19.51億）、台大醫院（19.03億）、臺中榮總（17.64億）、臺北榮總（17.10億）、高醫附醫（14.73億）。前5大賺錢醫院中，長庚體系就佔了4家。

若單看醫務結餘，前10大則分別是中國附醫（25.55億）、高醫附醫（12.33億）、臺中榮總（10.65億）、新竹馬偕（9.03億）、雙和醫院（8.14億）、陽明醫院（7.25億）、奇美醫院（6.85億）、台北馬偕（6.52億）、高雄長庚（6.27億）、嘉基醫院（6.09億）。

非醫務結餘最多的醫院，則是林口長庚居冠（90.84億），其次依序為高雄長庚（65.64億）、基隆長庚（29.53億）、桃園長庚（17.88億）、台大醫院（14.53億）、成大醫院（13.97億）、振興醫院（12.75億）、臺北榮總（11.44億）、臺中榮總（6.99億）、台大癌醫（5.20億）。

至於最虧錢醫院，亦是長庚體系居冠，土城醫院收支短絀1.15億，其次依序為義大醫院（短絀1.09億）、博田國際醫院（短絀0.84億）、國仁醫院（短絀0.47億）、門諾壽豐分院（短絀0.36億）、金門醫院（短絀0.3億）、玉里慈濟醫院（短絀0.27億）、雲林長庚（短絀0.26億）、霧峰澄清醫院（短絀0.23億）、台大金山分院（短絀0.13億）。