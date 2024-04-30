道奇30日戰勝同區的響尾蛇，大谷翔平首局就擊出安打，但第2局他在滿壘時敲了雙殺打，他跑向一壘的時候非常懊惱。後來第8局道奇攻佔一二壘，大谷成功擊出安打，進帳1分打點，稍微擺脫自己在得點圈有跑者的打擊心魔。終場道奇8比4獲勝。

響尾蛇左投亨利（Tommy Henry）第2局控球不穩，被敲長打又投觸身球，貝茲（Mookie Betts）連續6球都不出棒，四壞保送擠成滿壘。大谷可能急於建功，上來鎖定第一球出棒，結果是一顆曲球，打成內滾雙殺結束該局。道奇錯失大局機會，該局只攻下2分。

第5局響尾蛇菜鳥投手沙法蘭克（Andrew Saalfrank）登板中繼，投得荒腔走板，出手24球有15顆是壞球（包含1次暴投），道奇打者出棒都追打不到，乾脆站著等保送，大谷、弗里曼（Freddie Freeman）、威爾史密斯（Will Smith）全部保送上壘，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）深遠二壘打彈出球場，一棒撈回兩分。

道奇先發左投派克斯頓（James Paxton）5局失4分獲得勝投。第8局兩人在壘，大谷又有建功機會，面對的是對自己較不利的左投，大谷巧打成反方向平飛安打，幫球隊增添保險分，開心與一壘指導員慶祝。道奇團隊的打擊狀況相當好，打擊率0.275、攻擊指數0.797雙雙領先全聯盟。