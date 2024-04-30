由阮經天主演、紅遍兩岸的國片《周處除三害》近來引起高度討論，但近期有人將片中由金馬影帝陳以文飾演的邪教領袖「尊者」頭像換成總統蔡英文、副總統賴清德等人，被刑事局認定恐涉及觸犯煽惑罪。對此，有獨派背景的學者施正鋒嘲諷，自己開始懷念戒嚴時代，因當時至少可以透過影射的方式調侃國民黨，他並嗆問，怎麼到了現在，連調侃也不可以了？

此張將「尊者」頭像換成蔡英文的P圖被民眾檢舉後，刑事局立刻責由專責單位進行追查，認恐涉及觸犯煽惑罪、違反著作權法相關規定，目前進行偵辦中。

施正鋒今（30）日在政論節目《新聞大白話》表示，自己開始懷念高中、大學時代，因為當時雖然是戒嚴，但政府面對黨外雜誌，是「意思意思沒收一下」，大家也可以透過影射的方式調侃國民黨，怎麼到了現在，連調侃也不可以了？

施正鋒指出，美國現任總統拜登（Joe Biden）和前總統川普（Donald Trump）都被人拿來惡搞過，「有什麼不可以的？」只因P圖就可能觸犯煽惑罪，實在是太扯了。不過，節目同台來賓、民進黨前立委高嘉瑜指出，《周處除三害》最後，阮經天飾演的「陳桂林」消滅了「尊者」在內的邪教團伙，所以該張P圖會被檢舉的原因，就是擔心有煽惑他人犯罪、散布仇恨之虞，所以她認為，確實需要了解類似言論的背後目的。