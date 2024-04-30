光寶科技宣布取得日本電源大廠科索公司19.99%的股權，交易總金額達25.3億元，取得價格按照雙方董事會前一交易日的股票收盤價計價，完成交割後，光寶將取得日本科索一席董事提名權、一席獨立董事建議權，此交易標誌著雙方在全球電源解決方案戰略合作的重要里程碑。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶近年來在轉型過程中，持續多元布局，以市場為導向，優化產品組合，透過與日本電源大廠科索公司的結盟，強強聯手建構新的競爭優勢，為雙方關鍵成長領域帶來新契機，提供客戶全方位的電源解決方案。