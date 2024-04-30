由「寬魚國際」主辦的伍佰 ＆ China Blue「ROCK STAR」2024北美巡迴演唱會，首場於美西時間27日晚間8時在美國拉斯維加斯Resorts World引爆！伍佰睽違9年再次前進北美，穿著華麗戰袍，舞台聲光效果滿滿。有趣的是，演唱會結束，歌迷不肯走，高喊「加班」，伍佰打趣說：「我一直加班，3個小時，太久了，有時差，明天一早班機，我要下班！」歌迷繼續喊加班，伍佰也2度安可，最後全場歌迷一面散場一面大合唱，場面熱烈前所未見。

伍佰以〈海浪〉揭開演唱會序幕，唱完第2首歌曲〈淚橋〉，看到滿場歌迷熱情鼓掌，伍佰非常感動：「才剛開始就這麼嗨，這顯然是很不一樣的演唱會，我的演唱會沒有特別嘉賓，你們就是我的特別嘉賓。」

伍佰接著開始波浪舞教學，從台上到台下，玩了一首歌的時間，歌迷嗨到不行。他的歌曲傳唱度極高，到各地演出時，歌迷經常把整首歌唱完，伍佰也知道這場演唱會，歌迷會繼續「當美西最大的KTV」來唱，伍佰帶著歌迷發聲練習，因為電視劇《想見你》穿越時空而來的〈Last Dance〉，伍佰順勢指揮歌迷全場大合唱。

伍佰北美巡迴演唱會叫好叫座。(寬魚國際／月光音樂提供)

難得到賭城，伍佰笑說到沙漠唱歌感受很特別，距離上一次到拉斯維加斯開唱已經過了24年，今晚演出，他跟歌迷一樣都覺得新鮮。接著伍佰調查現場觀眾的年齡層，現場有眾多25歲以下的歌迷，比他組團時間32年還年輕，伍佰開玩笑說：「你們是不是跟爸媽來的，是不是跑錯場啊？」

伍佰唱完最後1首歌〈愛你一萬年〉，全場起立跟著又唱又跳，氣氛嗨到爆！進入安可之前，觀眾喊上班，伍佰接著演唱〈世界第一等〉，唱完觀眾再喊加班，伍佰打趣回：「沒歌了啦！」再唱〈突然的自我〉與〈心愛的再會啦〉之後，歌迷還是不肯離去，再喊加班，伍佰換上T恤再次登台二次安可，唱了〈妳是我的花朵〉，帶動全場跳舞，還逗趣擺Ending Pose。

伍佰北美巡迴演唱會舞台聲光效果滿滿。(寬魚國際／月光音樂提供)

伍佰高喊「謝謝，演唱會結束了，下班了！」歌迷繼續喊加班，他合著音樂的節拍唱「下班我要下班，我一直加班，太久了，3個小時，我還有時差內，明天一早就要坐飛機了，從哪裡學的，你說加班就加班嗎？」台下還是一直喊加班，拗不過歌迷，伍佰加碼最後1首歌〈再度重相逢〉，為演唱會畫下完美句點，有趣的是，場燈打開，播著散場歌曲〈挪威的森林〉，歌迷繼續大合唱，邊走邊唱到走廊還繼續唱完。

伍佰北美巡演由寬魚國際主辦，自從宣布巡演場次之後，3場門票開賣即秒殺完售，第1場拉斯維加斯站唱完，接著5月1日在加拿大多倫多OLG Stage at Fallsview Casino，5月4日在美東康州Mohegan Sun Area演出。