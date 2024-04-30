友達公布2024年第一季財報，合併營業額為594.8 億元，季減6.1％、年增16.2％，營業淨損為49.4億元，稅後淨損為35.3億元，基本每股損失約0.46 元。

友達表示，回顧第一季，電視面板價格逐步回升，車用事業以及垂直場域事業的營收亦持續成長，帶動月營收穩步往上。然筆電受淡季需求疲弱影響，加上太陽能工程營收認列因完工進度產生之波動，使公司單季營收較去年第四季減少6.1％。在公司彈性調整產品組合及持續改善成本之下，本業虧損程度並未進一步擴大。公司整體財務結構穩健，存貨天數 46天，淨負債比19.4％，仍維持在相對健康的水位。

進入第二季，友達已於2日順利完成 BHTC 的收購，將直接挹注垂直場域事業的營收。友達自身的車用事業、商用工控、太陽能工程、及其他垂直場域事業，也持續提供成長動能。在消費性電子產品部分，品牌積極為旺季需求進行備貨，刺激整體面板需求。友達短期的產出雖受地震影響，但在團隊的努力下生產與出貨已逐步恢復。展望未來，雖然全球通膨及戰爭的不確定性仍在，但公司基於穩健的財務體質，再加上 BHTC 加入後的全新局面，友達將資源集中在智慧移動、前瞻顯示技術及垂直場域事業，相信公司可以貫徹轉型目標，讓友達不只是一家面板公司的目標更快達成。