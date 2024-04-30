中午過後鋒面逐漸接近，加上對流發展旺盛，中央氣象署針對台北到彰化8縣市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風；氣象粉專也發文提醒，鋒面前緣雷雨帶抵達，台北到雲林將有一波雷雨。另外氣象署發布大雨特報，新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣，今日下午至明日下午有局部大雨發生的機率。

鋒面影響，易有短延時強降雨，4縣市發布大雨特報。（氣象署）

梅雨季第一道滯留鋒逐漸接近，今天下午起水氣增多，降雨機率提高，配合午後熱力作用，中部以北、宜花地區及其他山區將有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署下午3點發布大雷雨即時訊息，警戒範圍包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣，時間持續至下午4點，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水以及低能見度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，鋒面前緣雷雨帶抵達，台北到雲林將有一波雷雨，尤其沿海地區可能出現較強雨勢，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。