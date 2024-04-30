T1聯盟30日公佈例行賽年度數據獎，也展開年度個人獎票選，加上季後賽本周末登場，賽務一項一項緊鑼密鼓進行中，對於外界都關心的和P. LEAGUE+合併，T1會長錢薇娟樂觀其成，也用「猶如老屋拆遷都更」形容兩聯盟合併雖有意願，但也有各種狀況要克服，致時程拉長。

關於兩職籃聯盟合併有過不少討論，隨著2023-24賽季進入到季後賽，錢薇娟今天在年度獎項票選餐會上再被問到相關話題，她回應：「對合併樂觀其成，大家也有所期待，不過要整合是個大工程，就像老屋拆遷都更，大家有意願要拆掉老房子，但也會有各種狀況導致時程延後。」

錢薇娟認為，是否下個賽季兩聯盟就合併還很難說，但兩聯盟之間溝通無阻礙，自己常和PLG執行長鄭偉柏碰面，也有透過公益活動有合作關係，只是兩個聯盟都有各自的事情要進行，今年就要談合併會有點難度。

T1聯盟去年取消台中太陽2023-24賽季參賽資格，目前5支球隊，是否會回到6隊規模，錢薇娟回應，國內有很多企業支持運動，也有球隊想加入T1，都是好的事情，有期待也不排除新球隊加入。