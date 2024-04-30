國內雞蛋產量回升，已滿足國人每日所需，但天氣熱使雞蛋買氣不佳，台北市蛋商公會表示，30日起雞蛋產地價從每斤37.5元降至35.5元，批發價本周四起將從每斤47元降至45元，是2年來最低價位。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，因天氣太熱加上食安問題影響，雞蛋銷售情況不佳，今日與產銷代表討論後，決定30日開始將產地價從每斤37.5元降至35.5元、大運輸價從每斤40.5元調降至38.5元，批發價則是從5月2日（本周四）開始從每斤47元調降至45元，是2年來最低價位，希望能提振買氣。

台北市蛋商公會理事劉威志則表示，本月底雖接近母親節檔期，民眾外出用餐、買蛋糕，可望刺激買氣，但可能因近期食安問題頻傳，連帶影響雞蛋，使買氣不如預期。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內投入生產蛋雞約3431萬隻，較上周增約36萬隻，雞蛋每日生產量約12萬200箱，已滿足國人每日12萬箱的需求。