這鍋肉燥是阿和肉燥飯的靈魂，用料公開不怕人學。（寶智華攝）

府前路阿和肉燥飯從30多年前一碗7元賣到現在25元，是無數台南人的共同成長回憶，網路近日盛傳四月底將吹熄燈號，老闆與老闆娘頻頻向客人解釋，「還會繼續開啦，五月起交給兒子掌管，夫妻倆老退居幕後指導」，忙了幾十年了，輕鬆點過生活。

阿和肉燥飯的招牌字體幾乎快看不見，但老闆腦海中記住的熟客多到數不清，早已不需要招牌，許多熟客一到攤位前，只需跟71歲老闆葉順說一句「同款！（台語）」老闆隨即就備妥飯菜送上。

葉順和掌攤30多年，希望把自己肉燥的好味道繼續傳下去。（寶智華攝）

光是一碗飯，就有白飯、肉燥飯或白飯澆滷汁，有的客人還會特別交待「飯不用太多」、「肉燥飯不要香菜」，葉順和的腦海全都詳細記錄，連客人荷包蛋要全熟、半熟都不會出錯。

先不論菜色口感好壞，光是這樣的服務精神與態度，就讓客人有走進自家廚房的溫度感，就算店內數十年沒冷氣，客人還是甘願排隊等餐。

攤位上備冰維持各類肉品鮮度。（寶智華攝）

葉順和30多年前在台南市「石精臼」福泰學功夫，當了18年的員工才自行開店。「肉燥」是店裡的主要靈魂，葉順和堅持使用成本高的蔭油及優質肉，再加上獨門適量的蔥乾，每鍋熬煮2小時，把肥肉燉煮得入口即化，香氣濃郁。「材料全公開也沒關係，重點是用量的搭配與熬煮的火候，這需要長期的經驗累積，絕非一朝一夕可成」。

葉順和的上衣經常溼透貼身，成了店裡的活招牌。（寶智華攝）

葉順和掌攤時，時而切肉，時而將菜裝盤，還得分心煮湯，動作迅速，效率超高，身上內衣經常溼透貼身，成了他的招牌特色，他開玩笑說，幾乎全年都穿著這件，不用再花置裝費，省很大。

一碗飯25元，叫兩盤菜各10元，一位不喜喝湯的客人才花45元就解決了中餐。「45元要到哪裡去吃一飯兩菜？」

阿和肉燥飯雖然沒冷氣，但生意興隆，經常客滿排隊。（寶智華攝）

一碗肉燥飯，二碟菜，只要45元。（寶智華攝）

近日網路盛傳阿和肉燥飯要在四月底吹熄燈號，讓許多民眾相當意外，連忙抽空專程趕去吃，並爭相詢問葉順和「真的假的？」還有一名小姐專程跑到攤位上買肉燥飯加荷包蛋，說母親生前最愛吃，擔心以後買不到。

葉順和說，還是會繼續開啦，只是他們夫妻倆年紀大了，攤位交給兒子打理，夫妻倆退居幕後幫忙，做些較輕鬆的工作就好，許多客人希望將這個味道傳下去，他不會讓客人失望，已經嚴格考核要求兒子很長時間了，兒子的表現還過得去，他才放心交棒。

為了服務熟客，阿和肉燥飯30多年來從未在國定假日或星期例假日休息過，趁著這次交棒給「二代目」，葉順和決定順應子女的心意，五一勞動節連休2天，老闆娘開心不已，要抓緊機會去旅遊。