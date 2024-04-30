巴巴事業位於潮州新案「欣潮-欣家樓」（27）正開案，接待中心迎入滿滿預約人潮，而在接待中心外同步舉辦第一屆「潮流盃繪畫比賽」以潮流童樂繪為主題，搭配現場闖關活動，接待中心裡大人可以安心賞屋、戶外小孩快樂繪畫，歡笑聲不斷。

一名潮洲潮昇國小的家長就表示，潮洲假日很少有這麼有趣的繪畫活動，在活動現場還能遇到孩子的同學，大家一起動手畫畫、聊天，還能一起參加闖關活動，記憶很深刻，希望這樣的活動每一年都可以有。

「第一屆潮流盃繪畫比賽」本次報名人數逾300組，分為幼兒班及國小組，吸引當地許多家長帶著孩子參與，還有家長遠從高雄而來，活動人潮絡繹不絕；大部分家長除了帶孩子來參加繪畫活動，更是想進一步了解關於「欣潮-欣家樓」這個案子。

加上近期潮洲及其周邊建設消息帶動利多，聯外交通動能充足，從台鐵潮洲火車站、88快速道路、屏南快速公路，串聯高雄往來便捷，形成「大·高·潮生活共榮融圈」，促使關注度持續上升。

不只「欣潮-欣家樓」接待中心外活動有趣，接待中心內的預約也滿檔，銷售人員忙到沒時間喝水，據悉大多為潮洲鄉親預約，亦有些來自屏東市及88快速道路沿線的區域。有鄉親表示，潮洲近年來都沒有大樓產品，原先的也都是舊公寓形式，因此他們期待這個案子很久了，希望能快點進來了解「欣潮-欣家樓」的細節。

在歷經403花東大地震後，接連又有多次地震頻傳，無論白天或夜晚，都格外讓人感到心驚，一個好的住家除了具備擋風遮雨的空間，更應該守護住戶的身家財產安全，更有專家預言在未來50年，台灣將進入地震頻繁的時期。

正因考量台灣特殊的地理環境，「欣潮-欣家樓」不僅是屏東第一棟使用日本住友制震器的大樓，更使用筏式基礎，地下深挖8.8米，打造穩固結構基底，且加入最穩固的「九宮格」與「雙十字」建築結構，及「大樑直通、剪力牆」穩定結構設計，提高抗震力，將住戶的安全放在第一位。

本日活動除了繪畫活動外，另有闖關活動及可獲得一張摸彩券，預計5/5進行第一屆「潮流盃」豪華摸彩活動開獎，當天除了闖關遊戲、幸運轉盤外，還有魔術等趣味表演，歡迎攜家帶眷到場同樂，另可到「巴巴事業-欣潮」粉絲團預約。

【欣潮-欣家樓】大‧高‧潮 生活共融圈|屏東第一‧制震大樓

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