台灣影視提案大會「野草計畫」4月30日舉行開跑記者會，瀚草⽂創董事長湯昇榮跟演員評審黃河、蔡亘晏（爆花）等人均出席，爆花的老公黃健瑋去年6月遭控涉性騷，消聲匿跡長達10個月，問她黃健瑋是否已有復出時機點？她表示：「交給司法調查，好好過日子。」並透露黃健瑋今年還是有拍1部影視作品，並非完全沒動靜。

問爆花會不會覺得現在都是自己在拋頭露面賺錢？她笑說：「不會啦。」稱有公婆在幫忙帶小孩，至於黃健瑋，她說家人還是會一起出遊、看電影，且夫妻倆都是會幫自己排滿行程的人，像黃健瑋就有密集安排學才藝，有去上廚藝課，拿手菜是蛋類的料理。

另有傳馬來西亞導演柯汶利執導電影《默殺》，因主角黃健瑋爆發負面新聞需重拍，柯汶利的巨星女友張鈞甯兩肋插刀，出錢又出人，詢問爆花是否有聽聞此事？與柯汶利、張鈞甯、爆花均相識的湯昇榮出面說：「鈞甯的事情還是問她本人比較好。」

第四屆野草計畫的評審團陣容龐大。（野草創作家協會／英雄旅程提供）

而黃河被問到最近感情狀況如何？他表示的確進入到人生下一階段，但是是工作方面，他將從演員升格電影監製，盼作品年底能進入前置作業期，「我希望可以扮演不同的角色，畢竟很難再演高中生了。」當監製必須處理資金問題，像他就刪了自己的演出預算，也有投入資金，還親自去做輔導金的申請報告，國中便入行的他笑認打滾了20年的資歷，勉強還能派上用場。