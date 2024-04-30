網路購物方便、快速，逐漸成為國人仰賴的消費習慣，詐騙手段也因應推陳出新，「解除分期付款詐騙」是隨網路購物衍生出的詐騙手法。為避免民眾誤信上當，台北市政府警察局保安警察大隊與網紅「外星人溫蒂Windy」合拍識詐短片，宣導現今常見「解除分期付款詐騙」手法，以強化市民朋友們防詐觀念。

台北市保安警察大隊表示，因為部分購物網站之資安防護措施不足，犯罪集團先竊取消費者個資後，再假冒電商客服人員致電。由於詐團能同時提供該消費者過去刷卡或訂購貨品資料，取信被害者後，接著以「工作人員操作錯誤、誤設分期付款或訂單遭重複扣款」等話術，要求被害者照指示操作ATM「解除設定」輸入匯款金額得逞，若民眾不疑有他，將因此損失辛苦掙得積蓄，欲哭無淚。

台北市保安警察大隊提醒，ATM提款機僅有「提款」及「轉帳」功能，不能解除分期付款或退款，電話中如聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤設訂單重複扣款」及「解除分期付款設定」等關鍵字，請立即掛斷，自行查詢或洽官網客服查證，請勿隨意提供個人資料或依照指示或轉帳，以免陷入詐騙陷阱。