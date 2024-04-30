嘉楠集團捐贈的8公噸重新餐車。（周麗蘭攝）

壓楠集團最近再捐1輛大型餐車給台大雲林分院，30日舉行贈車儀式。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院的中央廚房設於虎尾院區，斗六院區每日所需2400份餐食全部從虎尾運送，嘉楠集團繼6年前陸續捐贈往返於斗六及虎尾院區一輛休旅車、一輛中巴後，今（30日）再捐1輛大型餐車給台大雲林分院。

嘉楠集團總裁陳和春是雲林子弟，多年前其父曾因病診斷不出，遠赴北部醫學中心就診很輕易就確定病因，他經營事業有成後，多次慷慨解囊改善臺大雲林分院的醫療設施。

該集團2019年首次捐贈9人座休旅車作為偏鄉巡迴醫療之用；2022年再捐贈1輛中型巴士，作為2院區的醫療服務交通車；2021年也捐贈200萬元整建虎尾院區的空中花園，促進病人身、心、靈健康。

臺大雲林分院斗六院區的廚房2010年除役，改從虎尾院區中央廚房提供餐食，原本的餐車老舊，2018年院方獲贈1輛新餐車，因目前每日運送量多達2400份，嘉楠集團又慨捐1輛價值300萬元、重達8公噸的新餐車，院方今（30日）舉行捐贈典禮。

院長馬惠明表示，該院員工及訪客供餐年服務量約20萬人次，近年來住院病人人數增加，住院飲食年服務量近60萬人次，該院營養部2022年通過嚴格審查的「餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑認證」（HACCP），感謝嘉楠集團捐贈新車，讓全院的醫護人員、病人、家屬都能吃到安全的美食。

嘉楠集團總裁陳和春客氣表示，他只是拋磚引玉。