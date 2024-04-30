新北市去（112）年12月發生國三生割頸案，引發社會譁然，事發至今已4個月。臉書粉專「孩想陪你長大聯盟」透露，今（30）日是死者身障姊姊的生日，她仍頻頻詢問：「弟弟呢？」惹人鼻酸，希望大家可以跟姊姊說聲「生日快樂」，並號召各界捐款，幫助姊姊相關醫療支出，一起完成枉死國三生的遺願。

臉書粉專「孩想陪你長大聯盟」發文指出，國三生的姊姊因為身體狀況，心智年齡一直停在小時候，對她而言其實並無法意識到弟弟的離開；聯盟發起人徐妮妮提起，「第一次見到姊姊的時候，她不斷喊著我的名字，接著就是問『弟弟呢』，當下真的心如刀割，十分疼痛，至今想起都還是萬分酸澀」。

徐妮妮透露，今日是姊姊的生日，原本應該是全家人吃著蛋糕、分享生活瑣事，許下美麗簡單願望的一天，但從去年平安夜永遠少了一人，希望大家給國三生一家祝福，也祝姊姊「生日快樂」，未來的日子，我們陪著她一起走過。

另外，國三生的父親只是一般上班族，媽媽目前專職照顧姊姊的生活起居，「新北市好日子愛心大平台」已發起募款，費用會用來照顧姊姊、醫療支出等，希望有餘力的夥伴再請多多宣傳。捐款網址：https://goodday.ntpc.gov.tw/pwntpc/（查詢「楊生校園重大事件家庭照護」專案）。