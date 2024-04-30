新竹縣警局竹東分局一名27歲黃姓員警，被檢舉假職務之便，違法蒐集民眾個資後，供己討債用，部分個資供他人違法使用，新竹地署檢指揮縣警局督察科、竹東警分局偵辦，4月26日指揮警方持搜索票搜索黃男辦公室、寢室等處，拘提到案後，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，29日偵查終結，對黃男等3人依法提起公訴，建請法院從重量刑。

檢方查出黃姓員警從去年9月至今年4月間，假職務之便，違法蒐集民眾個資後，部分個資由黃男供己討債使用，部分則交給陳姓、彭姓男子違法利用，嚴重損及被害人權益。

黃男去年5月8日起，擔任竹東警分局某派出所警員，竟因個人催討債務所需，從去年9月至113年4月間，在假借職務上機會，利用所配發的警政知識聯網帳號，在辦公處所登錄公務電腦後，虛偽登載不實用途，進而先後違法蒐集4 位被害人個人資料，其中兩筆供己催討債務之用，餘兩筆則以通訊軟體LINE、MESSENGER傳送翻拍照片方式，傳送被害人個資給陳男、彭男違法利用。

檢方獲竹東分局主動提報，認此風不可長，絕對要揪出此敗壞警紀害群之馬，4月26日指揮警方持搜索票搜索黃男辦公室、寢室等處，並拘提到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准，27日對陳男、彭男執行搜索、拘提。

檢方認黃男涉犯刑法之使公務員登載不實準公文書、個人資料保護法之公務員假借職務上之機會違法利用個人資料、刑法之公務員洩漏國防以外之秘密等罪嫌。陳男和彭男則犯個人資料保護法之違法利用個人資料罪嫌。

檢方認為黃男身為司法警察，肩負打擊犯罪、維護社會秩序之重要使命，本應慎重行使國家賦予之公權力，竟不知潔身自愛，利用其職務上之機會，非但查詢民眾個資供己催討債務之用，又與具幫派背景之陳男、彭男私下勾結，代為查詢民眾個資供渠等作為不法利用，嚴重違背法定職責，敗壞警察形象，建請法院從重量刑。