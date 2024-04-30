第46屆金穗獎5月4日將舉行頒獎典禮，由金馬獎最佳女配角方志友首度挑戰主持，而頒獎嘉賓陣容除有評審團主席、剪輯大師廖慶松，和擔任今年「金穗導師」的金馬影帝吳慷仁、金馬獎最佳導演蕭雅全外，還包括金馬獎最佳女配角王渝萱、曾獲得金馬獎最佳新演員的柯震東和胡智強，以及金鐘獎最佳男配角巫建和、圍棋女神黑嘉嘉。

海內外演出邀約不斷的吳慷仁，與蕭雅全、劉蔚然擔任本屆「金穗導師」，在金穗入圍者的專屬沙龍「穗穗念」分享了許多寶貴經驗，鼓舞了有心踏入影視產業的新銳創作者。在電影和戲劇作品表現亮眼，演而優則導入圍金馬最佳新導演的柯震東，與演藝作品好評不斷的巫建和，都將參與盛會共襄盛舉。

榮獲金馬後仍積極接受各式短片挑戰的王渝萱和胡智強，以及近年跨足影視領域的黑嘉嘉，不約而同參與了這屆金穗入圍作品的演出，除了分享入圍團隊的喜悅，也現身頒獎力挺金穗。本屆評委傅天余、苗華川、林雍益、張徐展、盧維君、何靜怡等，也將頒發本屆評審團特別獎。

會外獎部分，「社群名人推薦獎」由展榮、展瑞、徐鈞浩、敏迪、UG梁鈺杰一同登台揭曉，「影評人推薦獎」則由藏書閣（趙鐸）代表公布，當天也會宣布由影迷投票選出的「觀眾票選獎」得主。