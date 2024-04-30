台南市府近年積極建設沙崙科學城，城區內設有我國第一座自駕車測試場域。國際合作發展基金會日前邀請12國代表前往沙崙科學城，參訪智慧駕駛實驗室與台灣科技新創基地。台南經發局表示，本此參訪以「節能運輸」為研習主題，期望透過此次交流促進台灣與國際在節能運輸上的發展。

台南沙崙智慧綠能科學城被視為與南科齊名的產業發展雙引擎，城區內致力開發智慧綠能科技，並以創能、節能、儲能、系統整合等四大方向發展，城區內也設有台灣第一座自駕車測試場域。本次國際合作發展基金會率領12國(印尼、蒙古、土耳其、貝里斯、巴西、巴拉圭、聖克里斯多福、保加利亞、捷克、立陶宛、斯洛伐克、墨西哥) 政府代表計23人，參訪位於臺南沙崙的智慧駕駛實驗室與臺灣科技新創基地 (Taiwan Tech Arena，簡稱TTA)。經發局表示，本次參訪以「節能運輸」為研習主題，與會訪賓大多為具有運輸與交通相關背景的政府官員，經發局期待此次交流能促進台灣與國記載節能運輸上的發展。

台南經發局長林榮川指出，本次參訪由沙崙智慧綠能科學城辦公室進行全區介紹，讓各國官員了解政府5+2產業計畫及前瞻綠能建設的成果。沙崙辦公室也扮演樞紐的角色，協助國合會導覽新創基地、自駕測試場域與進駐廠商。

各國官員了解政府5+2產業計畫及前瞻綠能建設成果 (圖片來源：台南市經發局提供)

台南市長黃偉哲表示，臺灣最大的智慧駕駛示範驗證場域就在臺南沙崙，目前運行於南科台積電各廠載運工程師的自駕巴士，就是在沙崙進行測試與驗證。沙崙科學城內的研發與驗證經驗，不僅吸引國外訪團考察，也已經成為國內各縣市發展智慧交通的基礎。臺南市政府也在淨零碳排的前提下，推動2030公車全面電動化，在每個行政區都規劃設置車輛充電服務。