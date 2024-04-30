世界先進將在6月14日召開股東常會，屆時將改選9名董事，目前董事候選人名單出爐，但母公司、大股東台積電並未派任法人代表參選，而是由先前派出的代表人方略、曾繁城以自然人身份參選；世界先進董事長方略在法說會上表示，主要為強化公司治理，且台積電並無出脫持股計劃，雙方關係並無改變。

世界先進30日召開法說會，公布今年首季合併營收，約96.33億元，稅後純益約12.72億元，EPS 0.77元；營收季減0.4％，毛利率24％，成長1％，優於2月法說會的業績展望。

世界先進指出，由於節日促銷後，半導體需求在年初步入傳統淡季，供應鏈維持審慎保守的下單態度，首季晶圓出貨量相較上季減少4％，不過整體營運表現優於2月2日的營運展望。

台積電目前持有世界先進約4.6億股，持股比例達28.32％，為最大股東，其次則是國發基金持有2.7億股，持股比例16.72％；針對台積電未派法人代表一事，方略表示，台積電沒有出脫持股計劃，主要是為了強化公司治理、落實經營者責任以及符合全球趨勢，雙方關係沒有任何改變。