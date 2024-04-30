台灣是水果王國，個個都富含營養素，有益身體健康，不過有些水果糖分過高，高熱量、高GI，因此減重者及糖尿病患者要注意食用，以免吃了反效果。

台灣四季盛產的水果種類豐富又多元，以糖分及纖維質多寡分成水果GI值，分別有低GI (55以下)、中GI (55-70)、高GI (70以上)，而糖分高、纖維質低，其GI值就越高。GI是glycemic index的縮寫，意指吃下食物消化吸收後，血糖上升的程度，也就是「升糖指數」，而低GI就是吃進這類食物，血糖沒有劇烈變化。

值得注意的是，我們要避免血糖劇烈變化，原因在於每一次的血糖波動，對血管來說都是一次次的損傷。當血糖出現大幅度波動時，除了感到飢餓之外，也會出現常見的「飽睏」，伴隨著疲勞、注意力不集中及情緒波動等問題；若血糖長期處於偏高的狀態，嚴重恐造成慢性疾病。

因此在挑選水果時，盡量攝取低GI水果，除了穩定血糖不容易感到飢餓之外，還因消化速度緩慢，不會過度進食；富含的膳食纖維，幫助身體消化代謝。低GI水果包含酪梨、葡萄柚、綠香蕉、木瓜、火龍果、奇異果、蘋果、藍莓、草莓、櫻桃、小番茄、楊桃、檸檬、蓮霧、柿子、芭樂、青香蕉、文旦、柑橘、柳丁、葡萄、水梨、棗子、桃子、李子等。

其他像是人見人愛的芒果、西瓜、鳳梨、榴槤、香瓜、龍眼、荔枝等，都是高GI水果，甜度很高，膳食纖維卻很少，因此每日攝取量需要特別注意。