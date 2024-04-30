馬來西亞中文日報南洋商報（Nanyang Siang Pau）報導，這家美式速食餐廳在大馬已有108家店面暫時關閉。其中，吉蘭丹（Kelantan）地區最為嚴重，區域內近80%肯德基，約21家分店被迫關門。與新加坡隔海相望的柔佛（Johor），也有15家關門大吉。

在大馬、新加坡、汶萊以及柬埔寨都有肯德基經營權的控股公司QSR Brands表示，為了因應充滿挑戰的情勢，先暫時關閉部分門市，至少可節省成本。至於受到影響的員工，也有機會到更為忙碌的門市去上班。

沒有透露實際有多少分店以及員工受波及的QSR Brands，在1973年將肯德基引進大馬首都吉隆坡後，現在分店已累計到至少600家。根據統計，目前QSR Brands馬來西亞有18,000位員工，其中多達85%是穆斯林。

分析師指出，以色列與哈瑪斯在去年10月初發生激烈衝突後，馬來西亞的抵制行動就此展開，所帶來的負面影響層面，不僅造成民眾失業，同時餐飲業的供應鏈也無法倖免。

除了部分肯德基暫時關門外，大馬多家麥當勞與星巴克店面也早已停止營業。這些抵制行為是消費者自己所發起的，但除了店家外，其實對經濟成長也造成衝擊。

立場親以色列的美國，有不少到馬來西亞開分店的品牌都遭到抵制。肯德基雖然不在巴勒斯坦倡議的BDS（抵制、撤資、制裁）的公司名單上。但不少大馬民眾認為，美國速食業者都跟以色列有關，其中也包括肯德基。

負責代理星巴克的馬來西亞大型集團Berjaya，在3月時曾呼籲當地消費者不要再抵制星巴克，因為受傷更大的不是美國總公司，而是大馬地區的經營者與在星巴克工作的員工。大馬星巴克有85%的工作人員都是穆斯林，且公司總部也沒有聘請外國人。

在馬來西亞經營星巴克咖啡業務的Berjaya Food，去年10到11月營收為1.82億令吉，約3,830萬美元，跟前年同期近3億令吉相比，大減近40%。4月18日，大馬有家星巴克門市被破壞，有人在牆上噴讓巴勒斯坦自由的塗鴉。

穆斯林占多數的國家，例如馬來西亞以及印尼，一直公開譴責以色列在加薩走廊的殘酷暴行。根據統計，已有超過34,000人喪生，其中約3分之2是老弱婦孺，這也是以色列為報復哈瑪斯，突然在2023年10月7日攻擊以色列。