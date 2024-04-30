大陸國台辦近期稱，兩岸同胞同屬中華民族、炎黃子孫，我陸委會則稱炎黃子孫是「中國古代傳說」，引發口水戰。前立委蔡正元指出，準總統賴清德的祖籍是「福建省漳州市平和縣坂仔鎮心田村」，幾乎台灣姓賴的都是從那邊出來的，所以賴清德應該是「漳州人的金孫」，且跟林爽文、林語堂兩位偉人是同鄉。

蔡正元近日在政論節目《頭條開講》指出，「炎黃」是漢族的神話傳說，現在所有基因學都證實，漢族出現在九千年以前，這無法否定，而後來漢族也遍布在整個中國大陸，先不論炎黃子孫，「就問賴清德是不是漢族的子孫？」

蔡正元說，賴清德的父親賴朝金，在新北市金山居住，但賴的家族是來自於雲林縣古坑鄉，早年從南部北上討生活，而賴清德跟鄉林集團董事長賴正鎰是同一個宗族，這是很確定的。而賴正鎰、賴清德的家族也不是雲林土生土長，而是清朝同治年間、19世紀才從中國大陸移民到台灣。

蔡正元續指，全台灣的賴姓家人應該不到三十萬人，相對比較少，而賴清德的宗族與前陸委會主委賴幸媛的宗族，是差不多時間從大陸移民到台灣。而據他所考證的資料顯示，賴姓宗族來自的地方，是「福建省漳州市平和縣坂仔鎮心田村」，幾乎台灣姓賴的都是從那邊出來的。

蔡正元也提到，台灣有個特色，泉州人比較早來台灣，把鹿港、北港等港口都佔了，而漳州人比較晚來，就選在丘陵地帶落腳，如新竹、台北、宜蘭及雲林靠古坑等地方。

對於賴清德的祖籍坂仔鎮，蔡正元也說那邊出過兩個偉人，林爽文和林語堂，因為當地林姓才是第一大姓，賴姓是相對比較小的族群。蔡也說明，這是用比較簡便的方法考察祖源，從爸爸、祖父是誰來做推論，所以賴清德應該是「漳州人的金孫」，而漳州的賴姓更早是從湖北來的，這些資訊就給賴清德參考。