麻豆新樓醫院中醫師黃書澐教授DIY「降過敏保養茶」。（麻豆新樓醫院提供／寶智華台南傳真）

「春天後母心」形容天氣變化快，乍雨乍晴，捉摸不定，潮溼悶熱的天氣正是過敏性鼻炎好發的季節，原本控制良好的過敏性鼻炎，又開始鼻水直直落，眼睛、鼻子癢等症狀樣樣來。麻豆新樓醫院中醫師黃書澐教您DIY「降過敏保養茶」，相當有幫助。

春天氣候變化不定，中醫部的過敏求診患者也明顯增加。（麻豆新樓醫院提供／寶智華台南傳真）

黃書澐表示，春、冬季的過敏保養有所不同，春季養肝改善過敏，在中醫學有相對應的理論和方法。春天屬木，是肝氣旺盛的時期，中醫提供「降過敏保養茶」，酸甘化陰，提供過敏族群飲用，能有效改善換季時引起的鼻子過敏。

降過敏保養茶配方：五味子2錢、麥門冬3錢、甘草1錢。

保養茶煮製步驟：將800CC的水煮沸。加入五味子、麥門冬和甘草。蓋上鍋蓋，用中小火煮沸約15分鐘，讓草藥充分釋放出有效成分。煮好後，關火，讓茶液稍微降溫一下。可以選擇過濾草藥渣或直接飲用。

黃書澐表示，保養茶喝起來略帶微澀、滋陰收斂調節免疫、能協助緩解過敏症狀。另外提醒，春季氣溫變化大，再加上花粉、塵蟎都會刺激過敏，早上起床時用溫水洗漱，減少寒冷刺激，並戴口罩盡量降低空氣中過敏原之影響。此外，除濕機可連續使用，環境控制相當重要，改善過敏需要內外兼修，若有不適，建議民眾可就近尋求醫師診斷及協助