詹姓男子等75人組成詐騙集團，於社群平台投放投資廣告，吸引被害人，再以高獲利為誘餌，誘使被害人出資投資，等到被害人要求出金退款，詐團成員即以各種話術為藉口，凍結被害人帳號，害得被害人血本無歸，初步統計約600人上當受騙，遭詐金額約1.5億元。警方已循司法程序，將不法所得返還被害人。

2020年起，新北市刑大會同刑事局偵查第九大隊第二隊，陸續偵辦多起假投資詐欺話務機房案件，經報請新北地檢署指揮，查獲該集團幕後詹姓主嫌等75人及大量手機、電腦等犯罪工具，另起獲贓款1千餘萬元、扣押集團不法所得約新臺幣5千300萬元及10處不動產。

詐團成員教導被害人在「渣打理財通」、「趨勢文化」、「O＆G」等假投資、假博奕網站平台註冊及儲值。（新北市刑大提供）

警方調查，該詐團犯罪模式3至5人為1組，各組獨立運作，每組設有開發、秘書、導師等角色，其中「開發」是於FaceBook、Youtube及Instagram等社群平台投放廣告，吸引不特定被害人至集團所創設的LINE 群組。

由「秘書」教導被害人在「渣打理財通」、「趨勢文化」、「O＆G」等假投資、假博奕網站平台註冊及儲值，再由「導師」引導帶牌下注。為博取被害人信任，會操控後台開獎結果先使獲利，接續再以「導師帶牌」、「加入專案」等話術誘使被害人投入更多的金額。

等到被害人要求出金退款，集團即以「IP 登入異常」、「異常操作導致系統故障」等藉口凍結被害人帳號，使被害人血本無歸，初步統計約600人遭詐，受害金額約1.5億元。

警方指出，本案件在偵辦之初是從查緝一處詐欺話務機房開始，偵辦迄今共破獲6處機房，期間該集團為了躲避查緝，甚至在機房外部裝設微型攝影機監控進出情形。

專案小組多次透過移民署、航空警察局之協助，於集團成員欲潛逃出境前予以攔阻，讓集團成員犯罪行為得以被訴追。專案小組偵辦此案歷經2年10月，除查緝詐欺話務機房成員外，追查並查扣相關不法所得及不動產，後續將循司法程序變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。