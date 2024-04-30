第26屆義大利烏迪內遠東國際影展，4月29日頒發影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」給台灣資深製片人邱復生，肯定他對兩岸三地華語電影的貢獻。頒完獎後隨即在擁有1200人座席的大劇院放映本屆競賽片、蕭雅全執導的電影《老狐狸》，是歷年來台灣電影與影人在烏迪內影展光芒最露的一刻。

邱復生致詞時，以他當年投資拍攝迄今仍被大陸禁演的張藝謀演導電影《活著》片尾，主演鞏俐說出的經典台詞：「你可要好好活著，別忘了你還欠我們家一條命。」希望人類再大的仇恨都能放下諒解，以消弭戰爭。「就像片中的鞏俐、年輕時遭喪子之痛，但晚年看到當年撞死她兒子的仇人也慘遭政治清算時，不但選擇了諒解，還反過來向對方打氣。」

影展特別用心請來1989年將台灣電影《悲情城市》推薦入選威尼斯影展競賽的選片人馬可穆勒擔任頒獎人，《悲》片當年一舉勇奪威尼斯金獅獎，開創台灣電影在國際影展大放異彩的輝煌10年。日後也擔任過多屆威尼斯影展主席的馬可穆勒，在頒獎致詞中強調：「邱復生總是大膽選擇與偉大的電影創作者合作，支持他們自由創作，並勇敢承擔各種風險，包括投資與政治的風險。阻止任何對電影進行政治審查的企圖，並與導演充分對話，確保每部影片在藝術上獲得成功，並在國際上獲得贊譽。」

國家電影與視聽文化中心董事長褚明仁也在今年影展場刊上特別撰文，以「眼光獨到精準的製片家」為題，闡述在上世紀90年代初，華語電影尚未在國際影壇嶄露頭角時，台灣製片家邱復生在兩岸三地找到侯孝賢、張藝謀、杜琪峯3位導演拍了5部電影，短短10年不到，就拿下全球3大國際影展大獎，並入圍奧斯卡。

回顧邱復生投資拍攝的電影，包括侯孝賢的《悲情城市》、《戲夢人生》，張藝謀的《大紅燈籠高高掛》、《活著》，將華語電影推向全球。就連香港導演杜琪峯1999年執導的電影《槍火》，竟在有限預算和拍攝日期限制下，最終成為風格化香港黑幫類型的經典之作，更是杜琪峯完整建立個人作者風格美學的代表作。

曾寶儀（右）帶著監製作品《愛情城事》前往烏迪內，也特別祝賀邱復生獲頒終身成就獎。（烏迪內遠東國際影展提供）

今年台灣電影也在本屆烏迪內影展大放異彩，共有《青春18×2 通往有你的旅程》、《老狐狸》、《小曉》、《愛情城事》四部電影入圍競賽。由國家影視聽中心自主數位修復的經典國片《養鴨人家》、《原鄉人》、《殺夫》也入選經典修復單元，並由董事長褚明仁出席每部映前座談，並與國際影人、影迷交流。另外，台港合製的紀錄片《大亨邱復生》也入選紀錄精華單元，邱復生將出席映前座談。