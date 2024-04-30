「跨域智慧櫃台」提供45項稅務文件及17種稅務業務。（蕭嘉蕙攝）

為便利偏遠鄉鎮民眾就近申辦稅務，台東縣稅務局攜手成功、關山及太麻里地政事務所，設置「跨域智慧櫃台」，派遣專人駐點，提供45項稅務文件及17種稅務業務，減少民眾舟車勞頓、降低碳排，今（30）日正式啟用。

台東縣稅務局設址於台東市區，長久以來「僅此一家，絕無分號」，對於遠居其他鄉鎮的民眾而言，申辦稅務服務耗時費力。

近年，台東縣稅務局陸續推動「稅籍e起查」平台、「東稅視訊e點靈」等服務，今年更進一步落實在地化，分別於成功、關山及太麻里地政事務所設置「跨域智慧櫃台」，由專人提供一站式服務，滿足東海岸、縱谷及南迴地區生活圈稅務需求。

台東縣長饒慶鈴表示，稅務局以生活圈的概念，推動跨機關合作，讓民眾在一處即可申辦稅務及地政事務，節省往返市區的交通時間成本，還能為環境節能減碳。

台東縣稅務局長李素琴說明，智慧櫃台可提供民眾查調財產及所得清單、地方稅稅籍、證明及明細、補發繳納書等多項稅務業務，並支援信用卡、行動支付等非現金收繳台東縣地方稅款；另有17項稅務申辦和視訊諮詢。

關山鎮長彭成豐提到，很感謝稅務局允諾，駐點人員可協助行動不便長者，提供到宅服務，造福偏鄉。