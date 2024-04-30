T1聯盟2023-24賽季季後賽本周末登場，4支晉級隊伍要為總冠軍夢想奮戰，本季挑戰2連霸的新北中信特攻30日公布本季季後賽口號Fortinet「DEFENDING NEW TAIPEI」，期待為新北市再帶回1座T1總冠軍。

中信特攻連續兩季奪得例行賽龍頭，再度以頭號種子進軍季後賽，首輪對抗例行賽第4台北台新戰神，雙北雙雄進行5戰3勝制對抗，尋求衛冕的特攻，更要「DEFENDING NEW TAIPEI」，為新北市而戰。

中信特攻隊史第3次的季後賽，主視覺以拼圖概念設計，象徵特務們、線人們及新北市緊密相連，在通往榮耀的道路上，奮戰至最後一刻，特攻隊邀請全台「線人」踴躍進場，一起完成最後一塊拼圖，再度與中信特攻一同享受冠軍榮耀。

中信特攻球團表示，季後賽售票除原有中信卡友購票享9折、刷中信VISA卡再享3樓線人席買2送2優惠外，本季季後賽首度推行「新北市民全場8折優惠」，並加碼「1位市民購票，可4人同享8折」福利，凡購買「場邊席／搖滾席／特攻席／普通席／應援席」還可獲得贈品「應援長巾」乙條，第1戰及第2戰發放款式不同，如有進行第5戰則是隨機款式。

特攻隊主場季後賽門票販售從30日中午12點到晚上11點59分開放中信卡友優先購票，結帳時需使用中國信託銀行信用卡或簽帳金融卡，且購票刷中信卡享10%刷卡金回饋，每人上限250元，限量1,000名（本活動需至中信官網登錄）；5月1日中午12點將全面開放購票，至比賽前一日晚間11點59分皆可事先購買預售票。

特工隊補充，季後賽預售票均採電子票，不販售實體票券，若系列賽提前結束系統將自動退票；現場購票部分，比賽當日開賽前2小時至第2節結束前，皆可於球賽現場售票窗口購票。