包廂式電影院「U2電影館」是6、7年級生的回憶，也是情侶約會首選，一名在U2工作3年的員工透露，清理包廂時，其實沙發下有很多驚人的東西，像是絲襪、內褲、內衣，甚至潤滑液、用過的保險套，還有人把帶精液的保險套塞沙發縫，超難清掃，喊話「完事了可以自己善後嗎？」

原PO日前在Dcard發文，在U2電影館工作3年，每天下班前都會把沙發搬起來清掃，因此在包廂沙發下看過各種物品，包括絲襪、女性內褲、內衣、Airpods、保險套包裝、潤滑油、用過的套子等。

原PO表示，工作久了對那些把包廂當砲房的客人已見怪不怪，也遇過電影結束去清包廂撞見正在穿衣服的客人。但他無法容忍的是，完事後垃圾亂丟，也不拿去廁所扔掉，直呼「帶精液的衛生紙也就算了，但用過的套子也能直接塞沙發縫？」潤滑液也不關緊，流得滿地都是，又油又黏又滑，要拖地好幾次，提醒大家可以把垃圾丟桌上或托盤，不要到處藏。

不過原PO補充，帶精液的套子不是每天都有，一個月大概見到2次，如果周末有上班的話，看見4次以上也不奇怪。貼文PO出後，連網友也留言：「要我每天清理套子（沙發可能也有沾到）我寧可去工地當粗工」、「以前打工一個禮拜，撿到各種食物殘渣還有撿到手機，最噁的是炸雞骨頭塞到沙發縫」。