光寶科今天下午舉行法說會，發表公司最新的液冷散熱方案，邱森彬表示，人工智慧(AI)的發展正在改變我們世界，不僅是軟體的創新，高效的基礎設施建設也是推動這場變革的關鍵力量，AI伺服器的耗能遠超過傳統伺服器，全方位電源管理系統和散熱技術更是當中的關鍵核心，這兩項也是光寶厚積薄發的競爭優勢，我們致力提升AI伺服器電源系統的效率與可持續性，與生態系夥伴共同突破創新，打造綠色永續的資料中心。

邱森彬表示，光寶科透過整合與設計能力，進一步將集成磁性元件設計、散熱管理、數位化智慧控制等關鍵技術，開發8KW及更高功率密度和轉換效率的電源解決方案，以因應次世代AI伺服器高算力與高能耗的需求，公司也持續投入液冷散熱系統的發展，自主開發資料中心等級的核心散熱技術，規劃浸沒式、櫃式氣冷(side car)以及in-row液冷三大冷卻系統，相較於同業，光寶擁有(1)MCU全數位主動控制；(2)獨家專利技術—以負載量進行主動式冷卻管理；(3)整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理解決方案；(4)快速的全球製造與佈署能力，為客戶打造完備的AI伺服器液冷解決方案等四大競爭優勢，預計今年第3季開始送樣北美CSP(雲端伺服器服務廠)客戶驗證。

去年AI伺服器電源佔光寶科雲端相關營收比重約7%到8%，光寶科預估，今年AI伺服器電源佔雲端相關營收比重約12%到15%，若以出貨量來看將有機會倍增。