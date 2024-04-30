21歲啦啦隊新星潔潔(藍羽潔)現職為富邦悍將啦啦隊練習生，有著精緻五官和纖細的身材。事實上，他的父親還是在台灣娛樂圈非常有知名度的舞者藍波老師，近日藍波在臉書分享女兒在場上應援的照片，父愛噴發的讚嘆女兒的表現，讓不少網友紛紛現身直喊：「岳父」。

藍波近日現身新莊棒球場觀賞女兒的應援演出，他感動表示：「我的孩子，也是我最覺得驕傲的樣子，盡情奔跑吧。享受你可以帶給大家的熱情更快樂！」，並附上多張朋友幫忙拍的女兒美照，照片中潔潔有一頭飄逸的深色長直髮，穿著黑色短版上衣，搭配熱褲，外搭球隊外套，展現出青春充滿活力的樣子。

貼文曝光後，不少圈內友人和網友「刷一排岳父」問候：「岳父最近好嗎？」、「岳父 晚安」、「女婿會一個冒出來了」，藍波則回覆開玩笑要大家排隊，笑稱可以抽號碼牌了。

不少人都讚嘆潔潔的可愛外型：「動作超專業！有力又美」、「無比驕傲。讚」、「潔潔很棒活潑可愛」、「老師，你女兒好漂亮，好可愛喔！」、「這就是好基因遺傳的代表」、「女兒真漂亮，遺傳爸爸的舞蹈細胞！」「很美唷^_^有遺傳到爸爸的活力」，藍波則說他也提醒女兒「一定要把力量展現出來」。