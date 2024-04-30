國民黨台中市議員吳瓊華30日關注食安議題，一般農產品會標示出食材添加物等，但農藥殘留物沒有標示，建議可以推廣行動性的質譜快檢行動檢測車，發揮及檢驗農藥的功能以保障食品的安全。（市議員吳瓊華提供／潘虹恩台中傳真）

食安議題受關注，兒童營養午餐食材亦需注意。民進黨多位議員30日關注營養午餐抽驗，批中市抽查農藥殘留合格率不升反降，抽驗數量竟比疫情時減少近一半，質疑是為了規避不合格的午餐數量？農業局長張敬昌說，近年與中央配合抽驗營養午餐，數據僅呈現地方抽驗數故減少，強調抽驗總數不變，後續會和中央調取資料呈現。

民進黨議員何文海表示，兒童營養午餐抽驗件數2020年337件、不合格件數20件，2021年為335件、不合格件數是10件，合格率為94.1％與97％，然而近兩年抽驗數僅169與170件，不合格件數皆7件，合格率皆是95.9％，質疑農業局是否變相提高合格率？

何文海說，前幾年中市營養午餐合格率就已是六都墊底，他要求農業局與教育局務必聯手改善孩童們的營養午餐，結果2年前過了，合格率竟然不升反降。問題菜源多來自外縣市，建議農業局應加強輔導並擴大有機契作農戶數量，提供學童營養午餐有機蔬菜與稻米來源，不僅能確保食材來源，也能給予在地農人穩定的收入來源

民進黨議員施志昌也說，利用營養午餐市場培養在地農業，不僅培養農業、照顧農民，更能透過營養午餐食材供給平台促「3章1Q」落實。他並表示，近年抽驗不合格多為Q有問題，Q是透過掃描農產品的QRcode溯源，但該部分並無認證、檢驗的制度，認為可以和中央反映取消或是做出調整。

張敬昌表示，因配合中央政策，中央、地方都會抽驗營養午餐，但數據僅呈現地方資料，因此有數據差異，強調抽驗總數沒有變；副市長黃國榮則請農業局跟中央調取資料。

另，國民黨台中市議員吳瓊華也關注食安議題，一般農產品會標示出食材添加物等，但農藥殘留物沒有標示，建議可以推廣行動性的質譜快檢行動檢測車，發揮及檢驗農藥的功能以保障食品的安全，希望市府重視更廣泛的推動。

張敬昌說明，農業部農糧署除每年核定農作物農藥殘留監測計畫，請地方政府於田間及集貨場執行農藥殘留監測工作，並已運用質譜快檢技術，推廣於大型果菜批發市場拍賣前的檢驗，不合格產品現場銷毀並追溯源頭停止供應；具行動性的，台中市有1輛質譜快檢行動檢測車，目前已在大甲區農會、大里區農會、霧峰區農會及豐原區農會共建置4站質譜快檢前處理站，未來會再爭取。