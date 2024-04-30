台新銀行公益慈善基金會三度與時報金犢獎合作，邀請全球華人學子以年輕人的視角及語言，為「您的一票，決定愛的力量」公益活動設計形象廣告，提升品牌知名度，賦予鮮活映象，讓社會大眾認識基金會業務，從而推廣「您的一票，决定愛的力量」平台，吸引更多人投票做公益。

「您的一票，決定愛的力量」是臺灣首創的大型網路公益慈善票選活動，發展至今，每年11月更成為全臺社福團體、社會大眾總動員的公益票選月。兒少福利、老人照護、身心障礙及弱勢團體等族群，任何需要幫助的團體都可以在平台上提案，再由社會大眾投票，決定基金會扶助對象。透過平台提案、票選執行、結案徵信，整體過程公開透明，讓團體獲得的每一份資源都可被追蹤。

累積至今，台新銀行公益慈善基金會已捐出近3.5億元的公益基金資源，超過4千家以上非營利組織參與提案，有近2千家團體取得公益基金，逾634萬以上人次受惠。累積超過4百多萬人上網參與投票，總投票數已逾千萬票以上。

台新銀行公益慈善基金會表示，今年主題品牌廣告設計為主，較前兩年主題不同，不限平面視覺設計，徵件類型多元。作品傳播對象，主要以對公益有興趣且平時有持續關注慈善公益之民眾，希望以正面、積極、溫暖的設計，傳達基金會「運用創新思維，利用現代科技做公益」的宗旨，讓「需要幫忙」的非營利組織及「我要幫忙」的捐善人都能動起来。

第14屆得奬作品展示在台新金控大樓外牆。（圖／台新銀行公益慈善基金會提供）

歷年得獎作品，台新銀行公益慈善基金會均廣泛應用在不同的地方：前二屆金獎作品經廣告公司再調整後成為當年度主視覺、入圍作品則設置看板陳列於基金會總部，吸引社會大眾佇足觀看；而在基金會總部大樓，甚至是電梯、地板，也可看到從得獎作品截取的重要元素或趣味圖像，為辦公大樓增添色彩，透過台新銀行內外部的宣傳管道，也讓同學的好創意被看見。

金犢獎執委會表示，參賽作品需提供400字創作理念說明文字，並保留原件，以利在得獎後的合作。徵件提供的素材以及作品徵求規格等詳細資訊，請洽金犢獎官網（https://www.timesawards.com.tw/Home/index?liname=1）。