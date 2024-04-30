立法院長韓國瑜在參選2020總統大選時，曾喊出要廢除一例一休，經過4年，國民黨立委黃健豪正式提案廢一例一休，全面推動週休二日。其表示，鑒於國際上許多國家已開始推動週休三日保障勞權、吸納國際人才，而我國仍處於一例一休的階段。為確實提升勞工權益，廢止一例一休，全面推動週休二日；同時，保障勞工延長工作補休時數計算方式。該修法目前已完成連署，並於今日正式送案。

黃健豪於提案說明寫道，週休二日也是過去朝野政黨於大選時不斷提出的政策，對於該項勞工政策之推動，無庸置疑。另準副閣揆鄭麗君在青年論壇，有青年詢問新加坡正推動週休三日，爭取國際人才，其回覆：如何對勞動者的工作彈性需求、工時減少、安全保障要一起考量，是否週休三日這件事，社會可以有更多討論。顯見，其態度也是朝正面看待。

因此黃健豪提案，將《勞動基準法》第36條有關一例一休規定全數刪除，並修正為勞工每七日中應有二日之休息，為例假。

另外，黃健豪立委補充，這次修法還同時加入了加班工作後，勞工選擇補休方式時，補休時數應該以延長工資加給標準，同額換算後，進行補休，這樣方可規避不肖企業刻意以補休方式卻不給加班加乘工資的漏洞，也能更加保障勞工的權益。