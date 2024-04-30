125萬股民歡呼！國泰永續高股息（00878）30日公告本季預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9％，創基金成立以來最高。00878為台灣首檔百萬受益人台股ETF，集保數據顯示，00878最新受益人數124.8萬人（4／26），全台ETF第一大，僅次於中鋼，以00878過去幾季配息紀錄來看，配息金額有逐漸向上成長的趨勢，成立以來100％填息。近4季平均填息天數僅4.5天。