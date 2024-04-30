民間傳說老一輩的都聽過「大道公風，媽祖婆雨」這一句俗諺，意思是媽祖誕辰日那天會下大雨、保生大帝誕辰日則會有大風。為什麼呢？這就要追溯到在民間廣為流傳的「神明戀」故事了。

民間流傳我們的天上聖母「媽祖」以及大道公「保生大帝」曾在以前天庭相戀過，這對神明情侶可真的說是男的帥女的美，非常匹配的一對，並已經到了論及婚嫁的地步。

而保生大帝決定在良辰吉日，來迎娶媽祖。到了結婚當天，保生大帝已經準備了大花轎要把媽祖迎娶回去，結果媽祖被花轎接走後，在路途上看到一隻母羊分娩的過程，媽祖突然認為這是在提醒自己還沒準備好，突然臨時悔婚，決定不嫁給保生大帝了。另一版本的故事則是，保生大帝單戀媽祖，向祂告白不成，反被斥責勿動凡心。

而保生大帝得知消息後非常憤怒和悲傷，於是在每年農曆3月23日媽祖誕辰這天，保生大帝就會用祂的神力來下大雨，讓媽祖的出巡時，妝容被雨所淋濕，而媽祖也不甘示弱，到了農曆3月15日保生大帝誕辰日，就會颳起大風，讓祂的頭頂的道帽被風吹走，這就是「大道公風，媽祖婆雨」的由來。

除了上述用天氣來鬥法外，在台灣民間也流傳著兩位神明鬥法爭地的傳說。當初台南新化有一塊寶地，保生大帝和媽祖都看上這塊地想來建廟，已經有一些過節的祂們當然誰都不想讓誰，於是展開鬥法，最後是保生大帝得到這塊地，而就是現今的新化保生大帝宮。

而今天下午突然的狂風暴雨是否跟這個民間故事有關，而今天剛好媽祖出巡日，就看您是否相信這傳說的故事了。

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