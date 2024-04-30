獨/粉絲打賞$100才合照爆爭議！法拉利姐「火大反擊」：我就要賺錢

法拉利姐張婷婷早年因名車被刮傷而爆紅，近年她轉戰直播圈，靠抖內賺錢維生。而法拉利姐時常在街上開直播分享日常，粉絲要求合照，她卻表示，「要100元打賞才能合照，加送簽名照」爆爭議。法拉利姐接受《中時新聞網》訪問親曝內幕，火大直球對決酸民。
法拉利姐表示，「我開直播唱跳很辛苦，變現到手的錢也不多，現在平凡外出直播不和人拍照，我又沒有賺任何利，一直合照也沒意義」。
直到有位美國粉絲建議，「與其拒絕路人拍照，乾脆合照收費」」。法拉利姐坦言，「支持我的人想拍照，不會計較那一百元，上次還有粉絲來合照，直接打賞一千元」。
打賞才能拍照規定，不擔心惹怒粉絲？法拉利姐不以為然表示，「惹怒什麼，拍照加送簽名照一百塊、網路店到店一張一百六十元也不過分，酸民擋人財路，起鬨別人刷退抖內，讓我很不高興」。
另外，法拉利姐爆氣說，「先前還有路人合照後po文『自以為很紅』、『以為自己是明星』，講些有的沒的，所以後來我都拒絕」。
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