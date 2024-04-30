屏東執行分署將於5月7日辦理「123拍賣會」，將法拍竹田鄉建地、3噸半小貨車等。（屏東執行分署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東某公司非法雇用5名越南人在屏東市崇蘭的透天新建案從事板模拆除及拔釘等工作，雇主遭罰30萬元後，遲遲不肯繳罰單，案經移送屏東執行分署後，雇主位在泰武鄉的半甲山坡地將於5月7日被法拍，底價57萬6000元，此外，當天的法拍案還有竹田鄉建地、3噸半小貨車等。

屏東執行分署將於5月7日辦理「123拍賣會」，當中有一塊位在泰武鄉的半甲山坡地引起討論，分署說，某公司2020年非法雇用5名越南人在屏東市崇蘭的透天新建案從事板模拆除及拔釘等工作，經移民署查獲後，縣府以雇主未經許可非法聘僱外國人工作，違反就業服務法規定，對雇主開罰30萬元。

但該雇主遲遲未繳納罰單，因此案件移送至屏東分署執行，分署指出，經查僱主在泰武鄉的山坡地有1467坪土地，為無路可達的山地保育區林業用地，持分完整，目前已進入二拍，底價57萬6000元。

分署表示，拍賣當天還有1筆竹田鄉的鄉村區乙種建築用地，面積為48.4坪，總價133萬元，平均每坪僅2.7萬元，以及底價達千萬元的潮州鎮道路用地持分及長治鄉百坪建地，還有座落萬丹、崁頂、獅子鄉、屏東市與高樹的土地，以及東港透天厝持分。

此外，還有NISSAN日產3噸半柴油藍色小貨車，附升降機，適合載貨負重，還有陽信商銀股票11張共132股，分署說，這些都進入二拍，只要達底價一半就有機會將物件帶回家，歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價，價高者得標。