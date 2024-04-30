內政部長林右昌出席典禮。（警政署提供）

警政署長黃明昭出席典禮。（警政署提供）

近年國際情勢驟變，灰色地帶衝突及恐怖攻擊等威脅逐漸興起，關鍵基礎設施正面臨嚴峻挑戰。為因應新型態威脅，內政部積極推動保二總隊擴編轉型，除增加警力員額外，並強化專業訓練，全面提升防護能量，安定社會民生並促進經濟發展。內政部長林右昌30日出席警政署保安警察第二總隊擴編轉型特種保安警力編成典禮。

據了解，因保二總隊保護關鍵基礎設施，訓練內容保密，因此今天的正式擴編典禮非常低調，僅邀請政府機關與事業單位，並未邀媒體，也不對外公開訓練內容。

林右昌今致詞強調，保二總隊今日正式擴編轉型後，保二總隊的員警進駐不是顧大門，也不是去顧崗哨，而是藉由專業訓練的保安警力，檢視所有關鍵基礎設施有什麼缺漏、防護不足的地方，然後加強應變與改善，並將致力與相關機關建立合作機制，精進防護機制、應處程序及人員專業技能，共同為全社會韌性和民生安全一起努力。

警政署表示，國家經濟秩序與民生維持高度仰賴關鍵基礎設施的穩定運作，然而現在許多國家正面臨各種新型態的威脅，包括恐攻、滲透、無人機攻擊等態樣，有賴政府透過訓練關鍵基礎設施警力，並有效善用科技警監設備，全面提升關鍵基礎設施防護韌性。

警政署則指出，保二總隊主責維護經濟部國營事業機構、核能發電廠、科學園區等關鍵基礎設施安全。在此次擴編中，保二總隊增派精銳警力至油、水、電及通訊等關鍵基礎設施，進行積極全面的防護工作，成為國家經濟及安全的守護者。

警政署長黃明昭表示，關鍵基礎設施是國家發展的重要基石，而確保關鍵基礎設施安全為強化韌性不可或缺的一部分。

他強調，警察在防護關鍵基礎設施扮演重要角色，未來警政署將持續推動與設施管理單位及其他國安單位建立良好的合作機制與默契，以提升關鍵基礎設施整體安全防護能量。並請經濟部和各事業單位給予協助，支持保二總隊同仁，共同防護關鍵基礎設施的安全，使國人生活在安定、安心的環境。